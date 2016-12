Festnahmen wegen falschen Bombenalarms

Auf Mallorca sind zwei Hotelangestellte wegen eines falschen Bombenalarms festgenommen worden. Die beiden Männer wollten sich in Palma anlässlich des "Día de los Inocentes" ("Tag der Unschuldigen", vergleichbar mit dem 1. April in Deutschland) einen Scherz erlauben, der kräftig in die Hose ging.

Sie riefen bei der Rezeptionistin an und warnten sie vor einem angeblich im Hotel befindlichen Sprengkörper. Die Empfangsdame verständigte daraufhin die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor der Herberge erschien. Was die Männer vermutlich nicht wussten: Einen falschen Bombenalarm auszulösen, wird nach Artikel 561 des spanischen Gesetzbuches mit Freiheitsstrafe von sechs bis zwölf Monaten oder Geldstrafe geahndet. (cze)