Barrikaden sollen Silvesterparty sicher machen

Palmas Sicherheitskräfte wollen dafür sorgen, dass terroristische Anschläge mit Lastwagen wie in Berlin oder Nizza auf Großveranstaltungen in der Inselhauptstadt schirr unmöglich sind. Bereits für die Silvesterfeierlichkeiten will das Rathaus den Paseo del Born mit schweren Barrieren für den Verkehr abschirmen, damit die Menschen ungehindert feiern können. Die Feierlichkeiten werden auf den Borne verlegt, weil die Fassade des Rathausgebäudes, vor dem traditionell das neue Jahr begrüßt wurde, restauriert wird.

Auch für die Feiertage zu Sant Sebastià, wenn sich im Januar Tausende in Palma tummeln, um zu grillen, zu feiern und die zahlreichen Live-Konzerte zu genießen, sollen Barrikaden eingesetzt werden. Die Entscheidung trafen Palmas Lokalpolizei, die Nationalpolizei und die Delegation der spanischen Zentralregierung gemeinsam. Ob die Schutzwälle aus Beton oder mit Wasser gefüllte Plastikbarrieren sein werden, ist noch unklar. (somo)