Wie immer am 22. Dezember: Die spanische Weihnachtslotterie zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. An diesem Donnerstagvormittag lief im Teatro Real de Madrid die Auslosung der berühmten „Lotería de Navidad”. Die meisten dicken Preise wurden vergleichsweise spät gezogen – und haben Mallorca einen Geldsegen beschert.

Einige Zehntellose, die den zweiten Preis (Losnummer 04536) und damit jeweils 125.000 Euro gewannen, sind zuvor in Palma und Magaluf verkauft worden. Auch "Décimos", die vierte und fünfte Preise gewannen, gingen auf der Insel über die Ladentheken – in Palma, Can Picafort, Inca und Port de Pollença.

Den Hauptgewinn "El Gordo" hat unterdessen das Los mit der Nummer 66513 geholt – Um 11.57 Uhr fiel die Gewinnerkugel. Jeder Besitzer eines Zehntelloses dieser Serie darf sich nun über 400.000 Euro freuen – Wer einen ganzen Schein für 200 Euro erworben hat, ist nun um vier Millionen Euro reicher. Besonders kurios: Alle 165 Gordo-Lose sind in einer einzigen Lottobude in Madrid verkauft worden. Damit hat deren Betreiber 660 Millionen Euro "unters Volk gebracht".

Die Trommeln mit den Glückskugeln wurden bereits am vergangenen Freitag in Position gebracht. Insgesamt werden in diesem Jahr rund 2,3 Milliarden Euro ausgeschüttet. Millionen Zuschauer verfolgen die Ziehung am TV-Bildschirm, obwohl die Ergebnisse längst auch im Internet zu erfahren sind.

aktualisiert um 14.20 Uhr