Ribas Rosat 2016 – Wein des Monats Januar 2017

Heute verrät Dir Mathias Hackelbusch, warum er den 2016er Ribas Rosat so gern trinkt. Mathias Hackelbusch ist unser neuer Restaurantleiter in unserem neueröffneten "Der Mallorquiner"-Tapas-Bar, Cocina y Degustaciones. Im Neu-Mallorquinischen Ambiente erwartet Dich ab diesem Jahr avancierte Inselküche. Ehrliche, faire und sehr gute Cocina, in der Tradition und Innovation, leichter und zeitgemäßer mallorquinischer Kreationen, die auf den Produkten und Rezepten der Insel basieren, werden Dir auf den Teller gezaubert.

„Die Weingüter Ribas befinden sich in Consell, im Herzen von Mallorca, wo Weine seit mehr als 300 Jahren hergestellt werden. Es wird stets ein hoher Anteil der mallorquinischen Rebsorten wie dem Manto-Negro sowie Prensal-Blanc verwendet, Teil des Familien-Vermächtnisses. Bodegas Ribas sind außerdem auch verantwortlich für die Wiederherstellung anderer heimischer Rebsorten der Insel wie Gargollassa, welcher fast verschwunden war und die vorhin genannten Rebsorten ergänzt. Die mehr als 40 Hektar an eigenen Weinbergen werden von Hand bewirtschaftet und abgeerntet und gelten obendrein auch als die die älteste Plantage mit der größten Vielfalt einheimischer Rebsorten der Insel. Ribas ist ein Pionier auf Mallorca in der Selektion der Trauben vorort im Weinberg sowie der Auslese von Hand in der Weinkellerei, wodurch höchste Qualität aller Weine gewährleistet ist. Araceli Ribas hat sich mit dem heute vorgestellten Rosado vorgenommen, diesen zum Besten der Insel zu machen!

Unser Wein des Monats Januar 2017 - Ribas Rosat 2016:

Junger Rosé, frisch und ausgewogen mit Aromen von roten Früchte wie Erdbeeren, dazu milde, laktische Noten. Hauptsächlich aus der mallorquinischen Rebsorte Manto-Negro hergestellt.



Rebsorten: 93% Manto-Negro und 7% Syrah

Alkoholgehalt: 12,5%

Herstellung: Handlese aus eigenen Weinbergen und Selektion im Weingut Beere für Beere. Die Manto-Negro wird sanft gepresst, um die Aromen der roten Früchte zu gewinnen, und Syrah mazeriert im Tank für 12-18 Stunden, dann wird der Saft abgezogen, um ihm mehr Struktur und Tiefe zu geben. Danach wird er in Edelstahltanks bei 12-14°C über ungefähr 40 Tage vergoren.

Verkostung des Restaurantleiters "Der Mallorquiner"-Tapas-Bar Mathias Hackelbusch:



Aussehen: Klar und lachsfarben mit kupfernen Reflexen. Sauber und glänzend.

Geruch: Milde aromatische Noten von roten Früchten (Erdbeeren, Johannisbeeren und

Himbeeren), Sahnebonbon.

Geschmack: Mild, erfrischend und lecker.

Speiseempfehlung: Sehr vielseitig, als Aperitif oder zu mallorquinischer Küche (Tumbet, Suppen), Pasta und Reisgerichten. Ideal mit Lachs-Sushi.



