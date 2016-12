Für Entspannung der Trinkwassersituation haben die andauernden Regenfälle gesorgt: Die Stauseen Cúber und Gorg Blau in den mallorquinischen Bergen verdoppelten ihre Speicherstände innerhalb von fünf Tagen, das teilten Palmas Stadtwerke Emaya mit. Die Seen sind nun zu knapp drei Viertel ihrer Kapazitäten gefüllt. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 war es ein Drittel.

"Das ist ein positive Nachricht für die Trinkwasserversorgung in Palma", schreibt Emaya in einer Pressemitteilung. Der Pegelstand von Cúber stieg um 3,27 Meter an, der von Gorg Blau um 5,83 Meter. Der Dezember gilt mittlerweile als einer der regenreichsten Monate des vergangenen Jahrzehnts auf Mallorca. (cls)