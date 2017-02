Gitarrengott an Palmas Paseo Mallorca

Jetzt ist auch Jimi Hendrix da. Der mallorquinische Künstler Badia Ferrer hat sein jüngstes Werk in der "N12 Art Gallery" an Palmas Paseo Mallorca 12 abgeliefert. Galeristin Laura Jane Welches stellt dort seit Anfang des Jahres Ferrer-Bilder aus, die Persönlichkeiten der Pop- und Rock-Geschichte zeigen. Amy Winehouse, Paco de Lucía, Keith Richards und andere - alle in Öl auf Leinwand.

Die Originale stehen zurzeit nicht zum Verkauf. Künstler Badia Ferrer ist gefragt. Ausstellungen in Dublin und Stockholm sind geplant.