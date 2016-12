Jahreswechsel im Vintage-Look

Jedes Jahr stellt frau sich die gleiche Frage: Was ziehe ich zu Silvester an? Zumindest in Spanien legt das weibliche Geschöpf viel Wert auf sein Aussehen an den Feiertagen. Models, Schauspielerinnen und Stilbewusste auf der ganzen Welt greifen vermehrt auf die Vintage-Mode zurück. Denn welche Frau will schon bei einer Feier auf ihre Doppelgängerin im gleichen Zara-Paillettenkleid stoßen? Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schreibt, boomen auch die Second-Hand-Läden in Palma.

Ein modernes Teil mit einem Dior-, Chanel- oder Ralph-Lauren-Klassiker kombinieren, beziehungsweise die lang ersehnten Louboutin-Schuhe mit der unverwechselbaren roten Sohle ergattern, und das alles zum Schnäppchenpreis? Das geht nur in den Shops, die so einige Mode-Schätze aus zweiter Hand beherbergen. Dazu zählen die Läden "De tú a mí" und "Ritás House" in Palmas Stadtviertel Santa Catalina. Zwei weitere Geheimtipps befinden sich an der Blanquerna-Meile in Palma – die Boutique "Fundació Deixalles" und das "Quint". Im letzteren gibt es auch Männermode.

Und für diejenigen, die Bedenken beim Kauf von Getragenem haben: Einige Teile wurden noch nie angezogen und hängen samt Etikett an den Kleiderständern. (ac)