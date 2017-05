Touristenzug fährt durch Mallorcas Weinberge

Immer mehr Touristen machen sich mit dem Weinexpress auf Entdeckungstouren rund um Binissalem in der Inselmitte Mallorcas. Wenn im Frühling die Reben wieder in grüner Pracht stehen, ist es ein guter Zeitpunkt für die Aktivität, die in der Sommersaison 2016 ihren Ausgangspunkt täglich um 15.30 Uhr auf dem Gelände der Bodegas José L. Ferrer hat.

"Wir sind keine Verkaufsagenten der Bodegas, sondern bringen den Gästen die Weingeschichte Mallorcas mit einigen ihrer Geheimnisse näher. Darüber hinaus erklären wir bei der Verkostung natürlich die einzelnen Produkte", sagt Julián Panadés von der Firma Mallorca Wine Tours, die die Fahrten organisiert.

Die Kosten für die Teilnahme mit Besichtigungen, Weinproben und Häppchen betragen je nach Vertriebskanal etwa 45 Euro. Eine Voranmeldung ist erforderlich oder zumindest dringend empfehlenswert. (mic)

Info: www.mallorcawinetours.com