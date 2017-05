Pläne für Mallorcas Shuttle-Busse konkretisiert

Die Balearen-Regierung hat die Pläne der Shuttle-Busse zu beliebten Stränden und in das Tramuntana-Gebirge konkretisiert, auch das Liniennetz der Überlandbusse soll erweitert werden. Rund 1,2 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen

Bekannt war bereits, dass die Busse in den Sommermonaten eingesetzt und Strände wie Es Trenc, Cala s'Almoina und Sa Calobra sowie das Cap Formentor im Tramuntana-Gebirge anfahren werden. Auf einer Sitzung am Montag in Pollença hat der balearische Verkehrsminister Marc Pons außerdem erklärt, dass weitere Orte hinzukommen und auch das Liniennetz der Überlandbusse (ITB) ausgebaut werden soll.

Um das umzusetzen, sind zwei neue zentrale Haltestellen vorgesehen, eine in Pollença, die andere in Inca. Wer dann zu einem der beliebten Ausflugsziele aufbrechen möchte, kann den Wagen dort stehen lassen und mit dem Shuttle-Bus oder einem der Überlandbusse zum Ziel weiterfahren. Auch an den Destinationen sind neue Haltestellen geplant, wie an der Cala Varques: Dort soll eine Doppel-Station für drei Buslinien entstehen.

Nach der Hauptsaison will man mit dem Bau der Haltestellen beginnen, zum Sommer 2018 soll der Betrieb des neuen Verkehrsnetzes aufgenommen werden.

Mit dem neuen Projekt zur nachhaltigen Mobilität will die Regierung vor allem den Privatverkehr auf Ausflugsstrecken reduzieren. Das soll zum einen für mehr Sicherheit sorgen, zum anderen für weniger Umweltbelastungen. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich durch die Einnahmen der Urlauber-Steuer “Ecotasa”. (mh)