Flüge von und nach Mallorca: Der Kuchen wird neu verteilt

Der Winter 2017/18 ist ein ungewöhnlicher am Flughafen von Palma. Nach der Insolvenz von Air-Berlin-Nachfolger Niki werden die Karten neu gemischt. Niki-Flüge von und nach Mallorca gibt es nicht mehr. Und so mancher Resident hat das Gefühl, dass nicht mehr so viele Verbindungen zwischen der Insel und Deutschland existieren, wie im vergangenen Jahr. Doch das ist nicht der Fall. Wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist zu erkennen, dass in jedem der drei bisherigen Wintermonate mehr Flieger aus Alemania kommend in Palma gelandet sind als ein Jahr zuvor. In Klammern die Zahlen aus dem Vorjahr. November: 1087 (798). Dezember: 662 (630). Januar: 579 (555).

Natürlich beäugen auch Reiseveranstalter die Situation genauestens. Denn Sie wollen ihre Kunden per Flieger in den Pauschalurlaub schicken. Susanne Stünkel, Pressesprecherin der Tui Deutschland, meint: „Das Fehlen von Niki- und Air-Berlin-Flügen nach Mallorca konnte in diesem Winter gut von anderen Airlines kompensiert werden. Auch unsere eigene Airline Tuifly hat für die aktuelle Saison über 100 Zusatzflüge nach Mallorca aufgelegt.”

Condor hat Mallorca sogar neu ins Programm genommen und die Insel von Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt und München aus bedient. Im ursprünglichen Winterprogramm des Ferienfliegers war Palma gar nicht vorgesehen.

Ganz stark in die von Niki aufgerissene Lücke gesprungen ist Eurowings. Aktuell fliegt die Airline 87-mal pro Woche aus dem deutschsprachigen Raum nach Mallorca. „Im vorigen Winter hatten wir nur 32 Flüge pro Woche. Die Steigerung beträgt also 270 Prozent”, rechnet Eurowings-Pressesprecher Matthias Burkard vor. Wie bei den anderen Fluglinien auch sind einige neue Abflughäfen in Deutschland hinzugekommen, mit denen Palma früher nicht verbunden war.

Eurowings sieht Mallorca nicht nur als Sommer-Sonne-Bade-Ziel, sondern erachtet die Insel auch im Winter als interessant. Daraus resultiert zum Beispiel, dass hier eine Basis eingerichtet wurde. Burkard: „Im Winter ist die touristische Nachfrage natürlich nicht so stark. Wir haben aber gerade in diesem Bereich so kräftig aufgebaut, dass wir einige Ziele auch im Winter anbieten können – und müssen, um Flugzeuge und Crew auszulasten. Da ist Mallorca unser Ziel erster Wahl.” Die Insel sei auch im Winter anziehend. „Und viele Menschen haben Häuser und Wohnungen auf Mallorca, die sie auch in der Winterperiode flexibel nutzen wollen.”

Ähnlich sieht man es bei Germania. Sprecherin Marie Luise Gloystein: „Mallorca ist nach wie vor ein beliebtes Winterreiseziel, daher wird Germania im nächsten Winter von weiteren Flughäfen ganzjährig nach Palma fliegen.”

Dass der eine oder andere Mallorca-Resident es trotzdem als schwierig empfand, zwischen der Insel und Deutschland hin- und herzureisen, kann mit einer Verschiebung der Flüge zwischen Airports zusammenhängen. Jörgen Bongartz, Bereichsleiter Flug bei Reiseveranstalter DER Touristik: „Von Düsseldorf und Berlin gibt es mehr Flüge, von Dortmund, Paderborn und Saarbrücken weniger.” Betroffen ist auch Hamburg. Während es im November noch mehr Landungen von in der Hansestadt gestarteten Fliegern in Palma gab als im Vorjahr (102 statt 84), sah es im Dezember und im Januar ganz anders aus. Im Dezember sank die Zahl von 90 auf 79 im Januar von 93 auf 73.

Zu einem mangelnden Erfolgserlebnis bei der Suche nach dem optimalen Flug führen kann auch, dass einige deutsche Flughäfen im Winter nicht täglich an Palma angebunden sind. Das betrifft bis Mitte beziehungsweise Ende März auch Airports wie Düsseldorf und Frankfurt.

Im Sommer setzen viele Airlines wieder stark auf Mallorca. Easyjet bedient bisher in Deutschland nur Berlin (Tegel und Schönefeld) und hat 43 Verbindungen. In dieser Woche wurde bekannt, dass es außerdem vier Flüge pro Woche von und nach Stuttgart geben wird.

Germania hat 75 Verbindungen aus dem deutschsprachigen Raum, Condor fliegt 104-mal, Ryanair 90-mal. Hinzu kommen andere Airlines wie Laudamotion, Lufthansa, Tuifly oder Small Planet, die zum Beispiel Vollcharter-Flüge für DER Touristik durchführt.

Die Zahlen sind der jetzige Stand. Aber nicht unbedingt endgültig. So sagt beispielsweise Susanne Rihm von Condor: „Aktuell haben wir keine Flüge von Berlin-Schönefeld im Programm. Das kann sich jedoch noch ändern, da unsere Flugpläne dynamisch sind und sich immer wieder verändern können. Gerade bei den aktuellen Entwicklungen auf dem Airline-Markt ist dies nicht ausgeschlossen.”

Fest steht aber Folgendes: Am stärksten engagiert sich hinsichtlich der Verbindungen zwischen Deutschland und Mallorca im kommenden Sommer Eurowings. Sprecher Burkard: „Wir bauen unser Angebot von 203 Flügen pro Woche im Sommer 2017 auf fast 370 pro Woche im kommenden Sommerflugplan aus. Das ist beinahe eine Verdoppelung, ausgehend von einem bereits sehr hohen Niveau.” Eurowings will am Flughafen PMI eine Hauptrolle spielen.

SO WAR ES IM WINTER

Die Zahl der aus Deutschland kommenden Flüge im November nach Palma liegt mit 1087 nicht nur deutlich über der des Vorjahrs (798), sondern weist einen gewaltigen Sprung auf. In den vergangenen Jahren lag die Zahl meistens zwischen 700 oder 800 oder knapp darüber. Vor zehn Jahren, 2007, waren es aber auch schon mal 1179 Landungen. Die Zahl der Landungen im Dezember (662) war seit Ende 2010 instabil und hat jetzt wieder die damalige Marke (657) übertroffen. Die Januar-Zahlen bewegen sich seit einigen Jahren oberhalb der 500er Marke. Früher waren es deutlich mehr als die aktuellen 579: Im Januar 2008 landeten 916 Flieger aus Deutschland kommend in Palma, dann sank die Zahl dank der Krise.

(aus MM 8/2018)