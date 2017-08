Fußball auf Mallorca: Immer wieder sonntags

Am Wochenende 19./20. August starten Mallorcas Fußball-Drittligisten Real Mallorca und Atlético Baleares in die neue Saison. Jetzt sind die genauen Termine bekannt.

Atlético Baleares empfängt am Samstag, 19. August, um 19 Uhr auf der Sportanlage Son Malferit in Palma die B-Mannschaft von Villarreal. Real Mallorca beginnt die neue Spielzeit mit einer Auswärtspartie und muss am Sonntag, 20. August, um 12 Uhr in Peralada antreten.

Aufgrund der Insellage und den damit verbundenen Reisen spielen die beiden mallorquinischen Mannschaften grundsätzlich am Sonntag um 12 Uhr – daheim und auch auswärts. Andere Anstoßzeiten, wie jetzt beim Besuch von Villarreal B, sind die Ausnahme.

Der jeweilige Gastgeber kann beantragen, von dem Mittagstermin am Sonntag abzuweichen. Das muss spätestens 15 Tage vorher geschehen, der Gast muss einverstanden sein, außerdem trägt das Heimteam eventuell anfallende Mehrkosten bei der An- und Abreise des Gegners.