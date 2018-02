Im Frühlings-Blütenreich auf Mallorca herrscht Frieden

PR-Bericht

Von Ende Januar bis etwa Mitte März verwandelt sich Mallorca alle Jahre wieder in ein rosa-weißes, duftendes Blütenmeer - die Zeit der Mandelblüte nutzen viele Einheimische und Individualurlauber, um die Insel ganz für sich zu haben und die Ruhe vor dem Touristenstrom in der Hauptsaison zu genießen. Milde Temperaturen laden zum Wandern, Fahrradfahren und Entspannen ein. Sogar Badenixen kommen auf ihre Kosten.

Vorteile der Nebensaison: Die ersten warmen Sonnenstrahlen und Ruhe genießen

Wer den Frühling auf Mallorca verbringt und so dem grauen Winter in Deutschland entflieht, profitiert nicht nur von niedrigen Flug- und Hotelpreisen in der Nebensaison. Von Februar bis März erwacht die Insel erst allmählich aus ihrem Winterschlaf: Die Strände im Osten sind noch unberührt von den Touristenströmen, die Natur erblüht in allen Farben und Wander- oder Biking-Touren gestalten sich nicht so schweißtreibend wie im Sommer. Im Mai sollte man das Piratenfest "Es Firo" nicht verpassen: Damit feiern die Bewohner Sóllers und Port de Sóllers den Sieg der mallorquinischen Bauern über 1.700 maurische Piraten, die am 11. Mai 1561 versuchten, den Ort einzunehmen.

Wandern im Zeichen der Mandelblüte

Warum sich ein Urlaub außerhalb der Hauptsaison außerdem lohnt, zeigte erst kürzlich das TV-Magazin Service: Reisen - die Macher besuchten unter anderem eine kleine Fabrik, in der aus Mandelblüten Parfüm hergestellt wird. Denn Mallorca steht im Februar und März ganz im Zeichen der Mandelblüte. In Son Servera etwa findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Februar vormittags die kleine Mandelmesse "Fira de la flor d'ametler" statt. Hier werden einheimische Erzeugnisse aus Mandeln wie der Mandelnougat Turrón und andere kunsthandwerkliche Produkte aus lokaler Herstellung angeboten.



Ein schönes Ausflugsziel für Outdoor-Begeisterte ist das Bergdorf Esporles im Tramuntanagebirge: Passionierte Wanderer können im westlichen Hügel- und Weinland alte Landgüter entlang der Mandelbaumplantagen erkunden, deren Besitzer weitgehend autark leben. Die Bienen bestäuben hier schon ab Mitte Januar fleißig die Almendros. Die schönsten Wanderwege in der Region Esporles sind in dieser Liste aufgeführt.

Erholung für Körper und Geist im Hallenbad oder Spa

Dass das Mittelmeer im Sommer ein Badeparadies ist, ist hinlänglich bekannt - selbst schwer erreichbare Strände wie Cala Torta, Es Trenc und Cala Tuent sind inzwischen keine Geheimtipps mehr. Im Frühling bei Wassertemperaturen von durchschnittlich 13 bis 14 Grad Celsius dürften allerdings nur Hartgesottene den Sprung ins kühle Nass wagen. Damen, die ihr neuestes Lieblingsteil für den Strand tragen wollen, müssen die Bademode jedoch keinesfalls im heimischen Schrank lassen. Denn Mallorca hält auch in der kälteren Jahreszeit etwas für Wassernixen bereit. Einheimische und Touristen haben in Spas und Hallenbädern reichlich Gelegenheit zum Schwimmen und Relaxen. Das große Angebot auf der Insel - allein das Sportinstitut IME betreibt in und um Palma insgesamt neun Schwimmbäder - hängt mit der traditionsreichen Geschichte des Schwimmsports auf Mallorca zusammen. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts gab es hier öffentlich zugängliche Bäder.



In den Spas gönnen sich nicht nur Wassersportler eine Auszeit vom Alltag: Von Massageangeboten über Sauna und Fitness bis hin zu Kosmetikbehandlungen und Traditioneller Chinesischer Heilmedizin bieten die modernen Wellness-Einrichtungen für jeden das Passende. Das größte Spa Mallorcas befindet sich in nur rund 10 Kilometer von der Inselhauptstadt Palma entfernt: Oberhalb des mondänen Yachthafens von Puerto Portals an der Costa d'en Blanes thront das St. Regis Mardavall Mallorca Resort mit dem hoteleigenen Arabella Spa. Dieses wurde von einer Jury zu einem der zehn besten Hotel-Spas in Europa gekürt - in 14 Luxus-Behandlungskabinen können Besucher Ayurveda, Shiatsu und Massagen genießen. Wer danach noch im Jacuzzi entspannt und nach einem Abstecher in die Sauna in den Pool eintaucht, vermisst die überfüllten Strände im Sommer bestimmt nicht.









Bildrechte: Flickr leading the path Steffen Hausmann CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten