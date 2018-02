Flugpreise nach Mallorca steigen

PR-Bericht

Nach dem Aus von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft, Air Berlin, werden Flüge nach Mallorca 2018 teurer. Zwar haben zahlreiche Airlines ihr Flugangebot auf die Baleareninsel aufgestockt, der britisch-deutsche Tourismuskonzern Thomas Cook gründete sogar eine neue Fluggesellschaft mit Sitz auf Mallorca. Reisende müssen trotzdem mit einer Preiserhöhung um durchschnittlich 40 Prozent rechnen.

Air Berlin und seine Tochtergesellschaft Niki unterhielten zahlreiche Verbindungen zwischen Mallorca und mehreren deutschen Flughäfen. Die Fluggesellschaft galt lange als Marktführer am Flughafen von Palma. 2011 brachte sie 7 Millionen Passagiere auf die Insel. Mallorca war einst die Hauptdestination der Airline, bevor sie die Route komplett an ihre Tochtergesellschaft Niki abgab. Nach den Aus beider Airlines gilt es nun eine große Lücke zu schließen.



Damit die Lieblingsinsel der Deutschen 2018 dennoch problemlos mit dem Flugzeug erreicht werden kann, haben einige Airlines ihr Flugangebot deutlich aufgestockt. Die deutsche Lufthansa beispielsweise fliegt im Sommer 2018 vermehrt nach Mallorca. Allein von Frankfurt am Main aus starten wöchentlich sechs Maschinen zusätzlich und insgesamt 20 Flüge von dort nach Palma de Mallorca. Auch Tuifly und Eurowings sollen ihr Angebot aufgestockt haben. Der Konzern Thomas Cook hat sogar eine neue Fluggesellschaft gegründet, die vermehrt von Fluggästen aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien genutzt werden soll. Die neue Thomas Cook Airlines Balearics hat ihren Sitz in Palma de Mallorca und bietet ab dem Frühjahr vor allem Flüge von und zur Insel an.



Trotz der neuen Flugangebote steigt der Preis für Flüge nach Mallorca, denn längst nicht alle Lücken, die die Air-Berlin-Pleite hinterlässt, werden geschlossen. Wie die Allgemeine Zeitung berichtet, hat die Vergleichsplattform Skyscanner ermittelt, dass die Flüge 2018 um durchschnittlich 40 Prozent teurer seien als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Mallorca-Flügen ist allerdings so groß, dass der Bedarf durch die neuen Flugverbindungen der anderen Airlines bisher nicht gedeckt werden kann.



Dass die Flugpreise aktuell steigen, dürften die meisten Reiseinteressierten verschmerzen, denn voraussichtlich handelt es sich dabei nur um eine temporäre Entwicklung. Da immer mehr Airlines Palma anfliegen werden, werden konkurrenzbedingt auch die Preise wieder sinken. Zudem können Mallorca-Urlauber 2018 an anderen Stellen sparen, bei der Unterkunft beispielsweise. Im Internet finden sich lukrative Angebote. Auf der Suchmaschinenplattformen Holidu beispielsweise findet man schöne Ferienwohnungen zu Sparpreisen. Darunter befinden sich luxuriöse Chalets, Fincas und auch Villen.



Auch bei der Verpflegung können Mallorca-Interessierte Geld sparen. Selbstverpflegung aus den regionalen Supermärkten ist günstiger und meist authentischer als die Vollpension im Hotel. Zudem lohnt es sich auch, abseits der Touristenpfade unterwegs zu sein. Denn hier lockt nicht nur eine weniger vom Massentourismus geprägte mallorquinische Atmosphäre, sondern auch die Preise in den Restaurants sind um einiges günstiger als in den Reisehochburgen. Im vergangenen Jahr reisten mehr als 13 Millionen Touristen nach Mallorca und auf die Nebeninseln. Das machen sich die Restaurantbetreiber natürlich zum Vorteil und heben zu Hochzeiten deutlich die Preise an.



Mit einem Ausbleiben deutscher Urlauber aufgrund höherer Flugpreise muss man also erst einmal nicht rechnen. Die Insel gilt seit Jahren als beliebtestes Reiseziel der Deutschen. 2017 nutzten 9,38 Millionen Menschen Flugverbindungen zwischen Deutschland und Mallorca - 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit haben die Deutschen den größten Anteil am Touristenaufkommen. Darüber hinaus gibt es immer noch einige Billig-Airlines, die den Flughafen ansteuern. Seit der Air-Berlin-Pleite ist zum Beispiel Ryanair der neue Platzhirsch am mallorquinischen Flughafen.







