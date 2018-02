Die Jecken sind los! Karnevalsumzug an der Playa

Mit einem bunten Umzug an der Playa de Palma haben viele Mallorquiner am Samstag Karneval gefeiert. Die Strecke führte von Arenal bis zur Plaza in Höhe Las Maravillas. Deutsche Freunde von Karneval, Fasching oder Fastnacht konnten in einer der zahlreichen Kneipen in der Bierstraße einkehren.

Wie auch im Rheinland standen an der Playa de Palma bunte Kostüme mit Perücken und teils ausgefallene und kreative Verkleidungen im Mittelpunkt. Am Sonntag steigt dann in Palma der Kinderkarneval "Sa Rueta", nachmittags um 17 Uhr dann der große Umzug "Sa Rua". (cze)