Viel Arbeit für Rettungskräfte an Silvester auf Mallorca

Alle Hände voll zu tun hatten die Rettungskräfte auf Mallorca zu Silvester und am Neujahrstag. So gibt es bereits das erste Todesopfer im Straßenverkehr 2018 zu beklagen. Laut Informationen der mallorquinischen Tageszeitung Ultima Hora verlor ein 47-jähriger Motorradfahrer am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Kontrolle über sein Bike. Er kam von der Alten Straße nach Sineu ab und verstarb noch am Unfallort. D

erzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitten hatte und sich deshalb der Unfall ereignete. Die Leiche wird in der Gerichtsmedizin untersucht.

Zudem hat die Nationalpolizei in Palma Ermittlungen zum Tod eines Deutschen aufgenommen. Der Mann war in den Morgenstunden in einem Wohnhaus am Treppenansatz gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um einen Unfall handeln, der Mann könnte gestürzt sein.

Schwer verletzt wurde ein Spaziergänger in der Cala Marçal (Gemeindegebiet Felanitx). Der Mann fiel am Montagmorgen in ein natürliches Loch in der Erde. Die Rettungskräfte zogen ihn heraus. Er kam in Palmas Großklinikum Son Espases, sein Zustand soll äußerst kritisch sein.

In Santa Maria musste die Feuerwehr einen verunglückten Fahrer aus seinem Auto herausschneiden, der Unfall hatte sich gegen 6 Uhr ereignet, teilte die Feuerwehr Mallorcas mit.

Gegen 7.30 Uhr am Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr nach Llucmajor aus. Dort hatte ein Heizungsofen zu einem Wohnungsbrand geführt. Im Stadtgebiet von Palma wurden in den frühen Morgenstunden unterdessen mehrere Müllcontainer angesteckt, betroffen waren besonders die Straßen Caputxines und Bisbe Campins. Die Feuerwehr rückte auch dort zu Löscharbeiten aus. (cls)