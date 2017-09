US-Kriegsschiffe im Hafen von Palma vor Anker

Die Spaziergänger und Sportler an Palmas Paseo Marítimo staunten am Freitag nicht schlecht: Gleich zwei Kriegsschiffe der US-Marine ankern derzeit in der Bucht der Inselhauptstadt. Es handelt sich um den Zerstörer USS Porter und das amphibische Angriffsschiff USS Bataan.

Die Besatzungen beider Schiffe erholen sich noch bis Anfang der neuen Woche auf Mallorca. Die Marine-Soldaten absolvieren sonst Übungen im Mittelmeerraum.

Es handelt sich um den wichtigsten Besuch von US-Kriegsschiffen seit drei Jahren. 2014 war der Flugzeugträger "Harry S. Truman" in Palma eingelaufen. (cze)