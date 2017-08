Tote und Verletzte auf Barcelonas Flaniermeile

Die Balearen-Regierung hat den Opfern des Anschlags in Barcelona am Donnerstag Beistand ausgesprochen und Hilfe zugesichert. In einer Erklärung des Govern heißt es, dass man trotz der aktuellen Trauer feststellen müsse, „dass die terroristische Barbarei nie die Stärke unserer Gesellschaft, Freiheit und Demokratie gewinnen kann“.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat am Donnerstagnachmittag seine Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert. „Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über lokale Medien zu informieren“, heißt es in Bezug auf das Zentrum von Barcelona.

Das Ausmaß des mutmaßlichen Terror-Anschlags am Donnerstagnachmittag auf den Ramblas von Barcelona wurde erst nach und nach deutlich. Während in den ersten Polizeimeldungen „Verletzte“ beklagt wurden, war rund eineinhalb Stunden später in Medienberichten schon von mindestens 13 Todesopfern die Rede.

Was ist geschehen? Ein Lieferwagen war auf der beliebten Flaniermeile im Herzen der katalanischen Hauptstadt in Menschenmengen gefahren. Die katalanische Zeitung „La Vanguardia“ berichtete, dass der Wagen sich im Zick-Zack fortbewegt habe.

Die Behörden sind offenbar vom ersten Moment an von einem Terroranschlag ausgegangen. Die Polizei evakuierte die Zone um Las Ramblas und die Plaça Catalunya. Die Metrostationen im Zentrum wurden geschlossen.

Was der Täter nach der Todesfahrt gemacht hat, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge soll er geflohen sein, es war aber auch zu hören, dass sich ein oder mehrere Terroristen in einer Bar verschanzt hätten.

Über die Hintergründe des mutmaßlichen Attentats und mögliche Urheber wurde zunächst nichts bekannt.