Diskotheken-König bleibt in Haft

Drei Tage nach seiner Festnahme ist Bartolomé Cursach dem Haftrichter vorgeführt worden. Mallorcas "König der Nacht" muss in Untersuchungshaft. Er kann dies auch nicht durch die Zahlung einer Kaution umgehen.

Das gleiche Schicksal erleidet Cursach-Mitarbeiter Bartolomé Sbert. Der dritte Festgenommene der "Grupo Cursach Ocio", Antoni Bergas, kommt dagegen vorläufig auf freien Fuß.

Der Richter entsprach damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die Beschuldigten traten am Freitag wenige Minuten vor 11 Uhr vor den Richter. Nach gut einer halben Stunde war der Termin beendet, weil die drei keine Aussagen machten.

Zur "Grupo Cursach Ocio" gehören der Mega-Park an der Playa de Palma und Groß-Diskotheken wie das Pacha, das Tito's (beide in Palma) oder das BCM in Magaluf, die allesamt in den vergangenen Tagen durchsucht wurden.

Zu den Vorwürfen gegen Cursach und seine Mitarbeiter sollen Bestechung, Urkundenfälschung, Betrug, Nötigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zählen. Die Ermittler glauben, dass Cursach bei verschiedenen Polizei-Einheiten Kontaktleute hatte, die vorab darüber informierten, falls Kontrollen anstanden. Sie sollen auch Strafbefehle unterschlagen haben und Ärgernisse verhindert, die ein Gastronomiebetrieb mit der Polizei haben könnte.