Große Drogenrazzia in El Arenal

Großeinsatz der Polizei im Kampf gegen die Drogen in El Arenal auf Mallorca: Beamte der Nationalpolizei haben am Donnerstag zwei Drogenumschlagspunkte in der bei deutschen Urlaubern beliebten Gegend eliminiert. Das berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora.

Wie es heißt, waren rund 20 Beamte im Einsatz und schlugen in Wohnungen an der Calle Milán, unweit der Strandpromenade, zu. Sie nahmen mehrere Personen fest, die sich vermutlich als Marihuana-Dealer ihr Geld verdienen. Diese sollen zwei voneinander unabhängigen Clans angehören. Auch kleinere Mengen an Kokain wurden sichergestellt. Ersten Informationen zufolge sollen die Gruppen sich auch illegal in das Strom- und Wassernetz eingehackt haben, um so den enormen Verbrauch zu vertuschen, den der Indoor-Anbau der Pflanzen mit sich bringt.

Aufmerksam auf das illegale Treiben waren die Ermittler aufgrund von zahlreichen Beschwerden der Anwohner geworden, die es leid waren, ständig Drogenkäufern in ihrem Treppenhaus zu begegnen. (somo)