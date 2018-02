Lichtspiel in der Kathedrale fiel ins Wasser

Die dichten Regenwolken haben am Freitagmorgen das Lichtspiel in der Kathedrale von Palma verdorben. Denn nur bei ausreichend Morgensonne fällt das Licht durch die große Rosette an der Ostfront und wird so an die gegenüberliegende Seite unter die dortige Rosette projiziert. Doch an diesem Regentag war von der "Licht-Acht" nichts zu sehen.

Gekommen waren zwar ein paar hoffnungsvolle Touristen und zwei Schulklassen, doch die Reihen der Kathedrale bleiben weitestgehend leer. Die Frühaufsteher nahmen es mit Humor: "Wenigstens haben wir keinen Eintritt bezahlt", scherzten zwei Ehepaare aus Sachsen.

Die nächste Chance die Lichtmess in Palmas "La Seu" zu bewundern ist am 11. November ab 8 Uhr. An schönen Tagen strömen dann Hunderte Besucher in das Gotteshaus. (cls)