EU-Erbverordnung: Was bedeutet das für mich?

Neue EU-Erbrechtsverordnung und welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich?

Viele haben sich den Traum einer Immobilie auf Mallorca erfüllt. Dieser Traum kann für die Erben zum Albtraum werden, wenn vom Erblasser nicht rechtzeitig die richtigen Schritte gesetzt werden.

Prinzipiell gilt, dass durch eine rechtzeitige, vorausschauende und sorgfältige Nachlassplanung, Steuern gespart, bereits zu Lebzeiten gewünschte Erbverteilungen bestimmt und im Erbfall Auszahlungen beschleunigt werden können. Das gilt nicht nur für die Immobilie auf Mallorca, sondern für alle zu vererbenden Vermögenswerte (für bewegliche als auch für unbewegliche), egal in welchem Land sich diese auch immer befinden.

Seit nun fast drei Jahren ist die neue EU-Erbrechtsverordnung in Kraft und nicht viele haben sich damit auseinandergesetzt. Aufgrund der neuen EU-Erbrechtsverordnung hat der Erblasser jetzt unter bestimmten Voraussetzung die Wahlmöglichkeit zu bestimmen, welches Recht (spanisches, das des Heimatlandes oder auch beides) für die Erbfolge zur Anwendung kommen soll.



Aus dieser neuen EU-Erbrechtsverordnung ergeben sich allerdings keine Änderungen der Erbschaftssteuerpflicht.



Es gibt aber auch dafür Lösungen, um die vom Erblasser und die der Erben optimale und steuerschonendste Vorgehensweise zu finden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die individuellen Bedürfnisse des Erblassers (z.B.: regelmäßige Auszahlungen) bis zum Zeitpunkt des Erbfalls und danach, für die vom Erblasser bestimmten Erben, erfüllt werden können. Dazu bedarf es allerdings einer Analyse um alle Wünsche zu erfassen.

Um sich zu diesem Thema näher zu informieren, haben Sie am Dienstag 26. Juni 2018 um 19:00 in Palma de Mallorca im Hotel Feliz, die Möglichkeit die Veranstaltung „ERBSCHAFTSSTEUER OPTIMIEREN!“ zu besuchen.

Dort erfahren Sie von Experten, welche legalen Möglichkeiten es unter Ausnutzung der EU-Erbrechtsverordnung gibt. Zu diesem Thema sind Rechts – und Versicherungsexperten der Einladung der Firma Investorslodge, mit Sitz im Schloss Schönbrunn in Wien gefolgt und werden zu diesem spannenden Thema referieren.



