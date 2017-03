Anwohnerverband will Urlaubsvermietung verbieten

Der Verband der Anwohnervereinigungen in Palma will mit Unterschriftensammlungen die geplante Legalisierung der privaten Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern unterbinden. Die Organisation will allein Monat März 5000 Unterschriften sammeln, um sie bei der Balearen-Regierung einzureichen. Derzeit befindet sich eine Novelle im Balearen-Parlament auf dem Weg des Gesetzgebungsverfahrens.

Der Verband will jeden Samstagvormittag an drei Tischen im Zentrum von Palma (am Hauptbahnhof, dem Mercat del Olivar und der Einkaufsstraße Sindicat) an Infotischen um Unterschriften werben. Verbandspräsident Joan Forteza fordert, die private Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern im gesamten Stadtgebiet zu verbieten, nicht nur in der Altstadt.

Eine Liberalisierung kommt nach seinen Worten einem "Attentat auf das Zusammenleben" gleich. Die Öffnung der Immobilien werde das gewachsene Modell der Stadt und Handels verändern sowie die angestammte Bevölkerung aus den Viertel verdrängen. Das sei bereits in Ortsteilen wie Es Jonquet, El Terreno oder Blanquerna zu registrieren. In anderen Vierteln wie etwa in El Molinar habe sich dadurch das Stadtbild gewandelt. Dort seien viele Gebäude nach "nordischen" Kriterien umgestaltet worden. (as)