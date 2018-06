Jan Ullrich auf Mallorca von der Familie getrennt

Radsportlegende Jan Ullrich lebt laut Medienberichten von seiner Frau Sara getrennt und hat auf Mallorca eine neue Freundin. Das schreibt die Bild-Zeitung in ihrer Montagsausgabe.

Bei der Neuen handelt es sich um eine 34-jährige Kubanerin, die den früheren Sportstar offenbar auf der Insel kennengelernt hatte. "Ich könnte die ganze Zeit weinen. Zum einen vor Trauer, zum anderen vor Glück", sagte er der Bild. Freudentränen wegen seiner neuen Freundin, Trauertränen über die Trennung. Die drei Kinder (5, 7, 10) hat er seit Ostern nicht mehr gesehen, obwohl er monatlich 4000 bis 5000 Euro Unterhalt überweist.

Noch-Ehefrau Sara ist laut dem Bericht bereits vor einem halben Jahr aus der Finca bei Establiments auf Mallorca ausgezogen, lebt inzwischen im Allgäu und will keine Stellungnahme abgeben. Jan Ullrich hat nun einen Anwalt eingeschaltet und will um das Besuchs- und Sorgerecht kämpfen. "Ich will nur fair behandelt werden. Sara soll für mich mal eine Freundin werden", so Ullrich. (mic)