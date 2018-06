Winzer Frank Maruccia lädt zum Gourmet-Event

PR-Bericht

Feinschmecker aufgepasst: Am Freitag, 22. Juni, zeigt Mallorcas Spitzenkoch Gerhard Berktold auf der Bodega Maruccia bei Llucmajor sein Können. Der ehemalige Küchenchef und Excecutive Director des Luxushotels Mardavall und jetzige Besitzer des Basic Bar & Restaurante in Palma, stellt den Frühling in den Mittelpunkt des Dinners.

In Abstimmung auf die Weine von Frank Maruccia wird der bekannte Österreicher ein Fünf-Gänge-Menü der Extraklasse zaubern. Die Plätze sind wie immer auf 24 Personen begrenzt. Derartige Events sollen künftig regelmäßig im Rahmen eines „Jour Fixe” gemeinsam angeboten werden. Zum Auftakt beträgt der Preis 95 Euro inklusive Weinbegleitung. Sonderkonditionen für Mitglieder des „Club de Vino 953” und der „WineBank” in Palma.

Winzer Frank Maruccia betreibt in der Nähe von Llucmajor ein kleines, aber feines Weingut, das noch als eine Art Geheimtipp gilt, bei den Sommeliers und Gastronomen auf der Insel aber bereits sehr bekannt ist. Auf 1,5 Hektar Fläche kommt der gebürtige Remstäler mit italienischen Wurzeln ganz ohne künstliche Bewässerung aus. Nach einer erfolgreichen Unternehmerkarriere wagte Maruccia vor über zehn Jahren den Ausstieg aus der Digitalbranche und leistet im Weinbau seitdem Erstaunliches. Weinverkostungen finden gelegentlich auch in der WineBank Palma statt.

Anmeldung: info@maruccia.com, Tel. 663-706061