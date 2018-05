PR-Bericht

Cap Andritxol - Die neue Bodega an Mallorcas Wein-Firmament - 10% Rabatt bis 20.05.2018

Gerade auf Mallorca angekommen, beeindruckt von den Weinbergen und den Weinen der heimischen Klimatologie, riefen die Macher der Bodega den Weinkeller Cap Andritxol ins Leben; einen Weinkeller, der sich nach den höchsten Qualitätsstandards, der sorgfältigsten Verarbeitung der Traube und der sorgsamen Weinherstellung richtet.

Während der ersten Jahre stellte die Bodega nur eine sehr begrenzte Menge an Flaschen für den eigenen Verbrauch her. Aber nach und nach wuchs das Interesse am traditionell hergestellten Wein, so dass im Jahr 2016 der Weinkeller von Sencellas entstand. Die erste Weinlese fand in den Einrichtungen von Cap Andritxol statt, was zur Entwicklung einer Auswahl von verschiedenen Weinsorten führte.

Der Name des Weinkellers geht auf den antiken Wachturm der Renaissance von Cap Andritxol zurück, einen Verteidigungsturm, der im 16. Jahrhundert zur Verteidigung gegen Angriffe der türkischen und berberischen Korsaren erbaut wurde.

Heutzutage hat sich der Weinkeller dank der Mitwirkung von Produzenten der Insel konsolidiert, indem er sich Tag für Tag die örtliche Weinkultur aneignet, und gleichzeitig Grundstücke zum Anbau der eigenen Weinberge erwirbt. Ohne den Most außer Acht zu lassen, der aus den örtlichen Traubensorten von Mallorca gewonnen wurde – von höchster Qualität –, präsentieren die Bodega eine Auswahl von drei Weinsorten, die den Gaumen von Weinliebhabern entzücken läßt.

Derzeit werden auf dem Gut etwa 100.000 l Wein hergestellt, 55% hiervon sind Weiß- und Roséweine, den Rest bilden Rotweine.

Es werden insgesamt 6 verschiedene Weine hergestellt, 2 Weißweine, 1 Roséwein und 3 Rotweine.

Du erhältst bis Sonntag, 20.05.2018 bis 24.00 Uhr und nur solange der Vorrat reicht, 10 % Rabatt auf alle Weine der Bodega Cap Andritxol.

Da dieses Angebot nur für unsere Kunden und Abonnenten gültig ist, bitten wir Dich beim Abschluss der Bestellung im Warenkorb in das Feld: "Gutschein hinzufügen" den Gutschein-Code: Cap2018 einzugeben und den daneben befindlichen Button "Hinzufügen" anzuklicken. Der 10%ige Abzug erscheint dann unter allen bestellten Weinen der Bodega Cap Andritxol.

Weitere Infos finden Sie hier

Gutscheinbedingungen: Ohne Mindestbestellwert. Der Gutschein kann so oft wie gewünscht eingelöst werden und ist bis einschließlich 20.05.2018 gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar! Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rabatt kann nicht mit weiteren Rabatten verrechnet werden und gilt solange der Vorrat reicht!