Neuer Gourmet-Club mit Mallorca-Panorama

In der obersten Etage im Kaufhaus El Corte Inglés an der Avenida Jaime III in Palma de Mallorca hat seit Donnerstag ein neuer Gourmet-Club geöffnet.

Die Feinkostabteilung verfügt über eine angegliederte Cafeteria mit Panorama-Terrasse sowie über einen Tresen, an dem man die Produkte aus den Regalen vorab verkosten kann. Wenn man die Mitarbeiter anspricht ist es in vielen Fällen möglich auch Packungen und Flaschen zu öffnen. "Wir sind gerne behilflich", sagt Abteilungsleiter Toni Fernández.

Kommt man mit einer ganzen Gruppe, kann man die Ware auch komplett vor Ort am Tresen verzehren. In der Cafeteria gibt es zudem Getränke und Speisen mit Panorama-Blick auf die Inselhauptstadt. Das Konzept existiert bereits seit einem Jahr in der Filiale an den Avenidas – allerdings ohne Panorama. (mic)