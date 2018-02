Große preisliche Bandbreite in der Sterneküche

Die Preise für ein Ein-Stern-Menü auf Mallorca liegen recht weit auseinander. Das hat eine Studie des Sparportals Cuponation ergeben.

Theoretisch kommt man auf einen Mittelwert von 94,12 Euro. Im Einzelnen gibt es jedoch große Unterschiede. So kostet ein Zehn-Gänge-Menü bei José Miguel Navarro im Luxushotel Mardavall in Costa d'en Blanes (Restaurant Es Fum) derzeit 156 Euro. Adrián Quetglas in Palmas Innenstadt verlangt abends hingegen 50 Euro für sieben Gänge.

Nach einer Auswertung von Cuponation liegt Mallorca damit spanienweit eher im oberen Bereich und rangiert in ähnlichen Regionen wie das Baskenland und Madrid, während Aragón und Galicien lediglich Durchschnittspreise zwischen 57 und 61 Euro zu verzeichnen haben. Für Alfonso Robledo vom Wirteverband der Insel kein Wunder: "Die Mietkosten für ein Lokal in Palmas Zentrum sind nicht die gleichen wie in abgelegenen Regionen. Und auch die Insellage sorgt für höhere Aufwendungen", argumentiert der Funktionär.

Sparen kann man im Übrigen auch mittags: Dann bietet Adrian Quetglas ein Mittagsmenü für 33 Euro an, und Marc Fosh, serviert drei Gänge für 29,50 Euro. Fünf Gänge gibt es bei dem Briten für 39,50 Euro. Dies ist nicht nur spanienweit, sondern auch international sehr konkurrenzfähig. Möglich wird es unter anderem deswegen, weil das lokale Publikum in der Inselhauptstadt einen rentablen Ganzjahresbetrieb gewährleistet, während andere Gastronomen stärker von der Touristensaison abhängen.