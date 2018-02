Zurück aus dem Winterurlaub: Molí d'es Torrent

Herta und Peter Himbert vom Mühlenrestaurant Molí d'es Torrent an der Straße von Santa Maria nach Bunyola sind zurück aus dem Winterurlaub. Sie starten mit ihrem Team am Samstag, 3. Februar, in die neue Saison und präsentieren eine komplett überarbeitete Karte. "Es gibt zum Beispiel Gambas mit Kürbis-Chutney, Kalbschili mit Kalbsbries, Lammkarree mit Kräuterkruste und geräucherten Aal mit Gänselebermousse", sagt Peter Himbert im MM-Gespräch.

Auch das fünfgängige Mittagsmenü für 27,95 Euro ist unter der Woche wieder im Angebot, ebenso wie ein vegetarisches Menü. Das Lokal in Santa Maria hat von Freitag bis Dienstag jeweils mittags und abends geöffnet. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage.