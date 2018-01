Österreichische Saftbar zieht ins Café Lírico

Am Standort des historischen Café Lírico in Palma de Mallorca eröffnet im Februar die Saftbar "Juice Factory". Das Konzept kommt aus Wien, wo das Unternehmen bereits über acht Filialen verfügt – unter anderem am Flughafen.

Gründer Clemens Rieder und seine Frau Vicky entwickelten das Konzept auf einer Weltreise, als sie entdeckten, dass ähnliche Läden in den USA und Australien derzeit sehr angesagt sind. Im Mittelpunkt stehen Fruchtsäfte und gesunde Snacks, wobei auch originelle Kreationen im Angebot sind. Der Gründer schwört zum Beispiel auf die "Green Machine" mit Apfel, Spinat, Avocado und Zitrone. Der mittlere Becher kostet in Wien 4,20 Euro, der große 4,90. Im Übrigen sind auch Toppings wie Ingwer, Goji-Beeren und Chia-Samen erhältlich.

Auf Mallorca ist zudem ein katalanischer Geschäftspartner mit an Bord. Der Denkmalschutz der Fassade soll strikt respektiert werden, gaben die Inhaber bekannt. Das Café Lírico hat eine bis 1894 zurückreichende Familientradition und musste wegen Mietrechtsstreitigkeiten Ende 2017 seine Tore schließen.

Die Lage in der Avinguda Antoni Maura, der Verlängerung von Palmas luxuriöser "Goldmeile" Passeig d'es Born Richtung Meer gilt als 1a. (mic)