Ein neues Jahr ...

Auf Mallorca ist jeden Tag Markt. Nur eben täglich an jeweils anderen Orten. So können Sie jeden Tag den Wochenmarkt in einer anderen Inselgemeinde erleben. Hier die Auflistung aller Handelsplätze, Floh- und Kunsthandwerkermärkte. Montags: Caimari, Cala Millor, Calvià, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall, Montuïri. Palma: Les Meravelles (20-24 Uhr). Dienstags: Alcúdia, Alqueria Blanca, Artà,