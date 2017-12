Was macht den Unterschied der Mallorca-Öle aus?

Was unterscheidet das Öl aus Mallorca von anderen? Die Olive und das Meer ... Warum schmeckt Olivenöl aus Mallorca so gut? Auf der kleinen Insel ist das Meer immer nah. Wenn es auf dem Land kalt ist, kühlt die große Wassermenge langsamer ab, und wenn es heiß ist, sorgt sie für einen kühlen Temperaturausgleich. Deshalb haben wir auf Mallorca ein mildes Klima, und das tut dem Olivenöl so gut, da die Bäume unter keinen großen Temperaturschwankungen leiden. Zusätzlich hilft die hohe Luftfeuchtigkeit beim Wachstum der Bäume und sorgt dafür, dass die Olive ihre positiven Eigenschaften lange behält.

Olivenöl aus Mallorca stillt die Sehnsucht nach dem Mittelmeer!

