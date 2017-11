Spannung vor Vergabe der Michelin-Sterne

Auf Mallorca gibt es bereits neun ausgezeichnete Lokale, eines davon trägt sogar zwei der begehrten Symbole. Anderen wird durchaus zugetraut, bald in den exklusiven Club vorzustoßen.

Für Mallorcas Spitzenköche sind es wohl die spannendsten Wochen des Jahres: Am Mittwoch, 22. November, werden bei einem Gala-Abend auf Teneriffa die spanischen Michelin-Sterne für das Jahr 2017 vergeben. Die begehrte Auszeichnung im roten Reiseführer des französischen Reifenherstellers wirkt optisch zwar eher wie ein harmloses Blümchen, kann aber über das Wohl und Wehe ganzer Karrieren entscheiden.

Dabei könnte die Latte kaum höher liegen als in diesem Jahr, denn mit insgesamt neun Sternelokalen befindet sich die Inselgastronomie auf einem enormen Niveau. Fernando Pérez Arellano vom Restaurant Zaranda im Hotel Castell Son Claret bei Capdellà im Südwesten der Insel führt als Einziger in der Riege zwei Sterne und kann damit an die Erfolge von Gerhard Schwaiger anknüpfen, der vor einigen Jahren dem Guide Michelin freiwillig Adieu gesagt hatte und an seinem neuen Standort in Palma mittlerweile mit einem zwangloseren Konzept arbeitet.

Der dritte Stern ist Pérez Arellanos erklärtes Ziel, doch dass es schon dieses Mal so weit sein könnte, wird in der Szene bezweifelt. In der Vergangenheit scheute der konservative Verlag jedenfalls vor zwei Sprüngen in kurz aufeinanderfolgenden Ausgaben eher zurück. Andererseits haben Sterneinhaber meist gute Chancen, ihre Auszeichnung zu behalten, da für jegliche Änderung Einstimmigkeit in der Redaktion erforderlich ist. Tomeu Caldentey (Bou, Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa), Andreu Genestra (Landhotel Predi Son Jaumell bei Capdepera), Macarena de Castro (Jardín, Port d'Alcúdia) und der umtriebige Brite Marc Fosh vom Simply Fosh in Palma dürfen also darauf hoffen, dass ihr Status einmal mehr bestätigt wird. Das gilt ebenfalls für Josef Sauerschell vom deutsch-mallorquinischen Familienrestaurant Racó d'es Teix in Deià. Der 61-jährige Franke hält seinen Stern ununterbrochen seit 2002 und ist somit der Doyen unter Mallorcas Sterneköchen.

Wie Testesser glauben, brauchen auch die beiden 2016 neu hinzugekommenen Michelin-Chefs wohl nicht zu zittern. Sowohl Adrián Quetglas - nebenbei mit eigenen Gourmet-Restaurants in Moskau tätig - als auch Alvaro Salazar vom Argos in Port de Pollença werden von lokalen Beobachtern konstant gute Leistungen bescheinigt.

Am spannendsten wird es wohl für José Miguel Navarro vom Restaurant Es Fum im Mardavall-Hotel Costa d'en Blanes. Nicht etwa, weil es über ihn Klagen gegeben hätte, sondern weil der Stern noch von seinem Vorgänger Rafael Sánchez erkocht worden war. In solchen Fällen schauen die Inspektoren besonders genau hin. Allerdings konnten sich lokale Medienvertreter erst vor einigen Wochen von der Qualität seiner Arbeit überzeugen und sind guter Dinge, dass es für den bereits vielseitig erfahrenen 38-Jährigen zur Verteidigung der Auszeichnung seines Vorgängers reichen könnte.

Spekuliert wird jedes Jahr aufs Neue auch über einen möglichen Michelin-Stern für Santi Taura und sein Restaurant Dins in Lloseta. Scheitern könnte dies allerdings einmal mehr daran, dass es dort keine Gerichte à la carte, sondern nur vorgegebene Menüs in einem engen Rahmen gibt. Ein Rätsel ist unterdessen, warum Benet Viçens vom Restaurant Bens d'Avall bei Sóller von Michelin beharrlich ignoriert wird. Die Konkurrenz vom spanischen Repsol-Führer stufte ihn 2016 hingegen sogar von einer auf zwei Sonnen hoch. (mic)

TERMIN AUF DEN KANAREN

Die Verleihung der iberischen Michelin-Sterne erfolgt in diesem Jahr wieder am Mittwoch, dem 22. November, auf der Kanaren-Insel Teneriffa. Da es sich um einen gemeinsamen Restaurant-Führer für Spanien und Portugal handelt, war auch Lissabon im Gespräch gewesen. Als neuer Drei-Sterne-Kandidat wird das Restaurant MB im Ritz-Carlton-Hotel Abama auf Teneriffa gehandelt, wo auch die Sterne-Gala stattfindet. Laut ersten Vorberichten könnte es bis zu 20 neue Lokale mit einem Stern geben. Gerüchteweise wird allerdings behauptet, dass auch ein paar Fehlgriffe dabei sein dürften, denn angeblich haben einige der frisch gekürten Michelin-Chefs mittlerweile ihr Geschäft aufgegeben.

(aus MM 46/2017)