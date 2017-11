Olivenernte in den Tramuntana-Bergen

In den Tramuntana-Bergen rund um Sóller ist derzeit die Olivenernte in vollem Gange. Das grüne Gold der Insel wird zu edlem Öl verarbeitet. Ein Video von Fet a Sóller zeigt alle Schritte der Verarbeitung, vom Einbringen der Früchte in den Olivenhainen bis zum Pressen in der Ölmühle der Kooperative von Sóller. Von der Ernte der frühen Früchte Mitte Oktober bis zum Abschluss der Erntekampagne im Januar ist also noch viel zu tun. Gerade in den kalten Monaten ist Sóller hochaktiv.