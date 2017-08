Ein Chiringuito in nahezu perfekter Lage

Strandbuden gibt es wahrlich viele auf der Insel. Kaum eine Bucht, kaum ein Strand, an dem Ausflügler nicht an einem Chiringuito ihren Durst und ihren Hunger stillen können. Dieser aber ist doch etwas Besonderes. Einerseits liegt er in der Cala Mondragó, im Südosten Mallorcas, nur wenige Schritte vom gleichnamigen Naturpark mit dem weitgehend unberührten S'Amarador-Strand entfernt, zum anderen gibt es die Strandbude mittlerweile bereits seit rund 50 Jahren.

Vom belegten Brötchen reicht das Speiseangebot über frischen Fisch bis hin zum spanischen Strandbuden-Klassiker, der Paella. Neben den klassischen Erfrischungsgetränken gibt es auch Sangria und eine Auswahl an Cocktails. Die Preisspanne reicht vom Café con leche für zwei Euro bis zur gebratenen Dorade für 25 Euro. Geöffnet ist in der Saison täglich von acht bis 23 Uhr. Ein kostenpflichtiger Parkplatz ist nur wenige Schritte entfernt. Am Strand kann man Sonnenliegen und Sonnenschirme mieten.