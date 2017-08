So geht Tiramisú mit Orangenlikör

Es gibt viele Ideen was man mit den naturbelassenen Orangen aus Sóller - dem berühmten Orangental auf Mallorca - so machen kann. Neben Orangensoße, Orangeneis, Orangenessig - kommt hier noch was für alle Orangenlikör Liebhaber:



Orangen Tiramisu



4 Orangen

60 ml Angel D'Or

150 gr Zucker

2 Eiweiß

2 Eigelb

600 gr Mascarpone

Kakao zum dekorieren



3 Orangen waschen, in Viertel schneiden und im Mixer zerkleinern (mit Schale, aber nur von naturbelassenen Früchten). 60ml Angel D'Or hinzufügen. Zur Seite stellen als Soße für den Löffelbisquit.

2 Eiweiß zu Eischnee schlagen und zur Seite stellen.

150gr Zucker mit der Schale einer Orange mixen und 2 Eigelb unterrühren bis die Zuckerkristalle sich auflösen. 600 gr Mascarpone unterrühren. Erst wenn alles gut miteinander verrrührt ist, daß Eiweiß nach und nach unterheben.

Den Löffelbisquit in die Orangen-Angel D'Or Soße tauchen und Lage pro Lage in einer Auflaufform abwechselnd mit der Mascarponecreme schichten. Die letzte Schicht muss die Mascarpone sein. Zum Schluß mit Kakaopulver bestreuen. Für einige Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen.



Ab 10 kg kommen die naturbelassenen Früchte versandkostenfrei bis vor die Haustüre. Nähere Infos finden Sie hier.