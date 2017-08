Der Mallorquiner - Wein des Monats August 2017

Seit mehr als 10 Jahren berät Arnau Galmés andere namhafte Weingüter der Insel. Jetzt macht er mit eigenen Kreszenzen ernst.

Leicht nervös frottiert er sich die Hände. Das mag zum einen daran liegen, dass jetzt, Anfang Januar, der Wind noch recht kühler durch den Geburtsort des mallorquinischen Kalifornien Missionars Junipero Serra bläst; das liegt sicher aber auch an der erwartungsvollen Anspannung, unter der Arnau Galmés in diesen Tage steht. Hinter den Brillengläsern, die ihm leicht verrutscht auf der Nase reiten, blitzt soviel Vorfreude, dass man meinen könnte, er sei gerade Vater geworden.

Ganz so falsch ist der Eindruck nicht, denn die Eröffnung seiner eigenen Bodega steht kurz bevor. "Rezeption, Shop, Infozone ...", er weist mit einem Schwenk der Hand durch den fast fertiggestellten Eingangsbereich des Rohbaus, "...und Verkostungsraum für Gruppen im Obergeschoss." Die komplette Installation ist in reinem Mandelblüten-Weiß und kräftigen Burgundertönen gehalten. Hintergrundbeleuchtete Fotografien von Wein, Ernte und Trauben sollen folgen. "... und dort drüben wird der Begrüßungs-Tresen stehen", der Mann ist kaum zu bändigen.

1993, gleich nach dem Ende des Studiums in Tarragona und Valencia, das er mit dem Titel eines diplomierten Önologen abschloss, tätigte der werdende Winzer seine erste Investition in den eigenen Betrieb. Seither floss jeder überzählige Cent in das Projekt. 2001 hob man den Weinkeller aus. Seither sind die Arbeiten zur Realisierung des Traums von der eigenen Bodega mit Unterbrechungen immer weiter fortgeschritten. Derweilen verdient der inselweit gefragte Öno-Fachmann seinen Unterhalt mit Beratung und Aufsicht anderer Weingüter. Bekannte Namen wie Macià Batle und José Luis Ferrer gehören zu den Kunden; und zusammen hat man so manchen prämierten Wein aus der Taufe gehoben.

Ganz klar, dass da der Wunsch nach dem eigenen Weinreich immer stärker wurde. Umso mehr, als der Weinspezialist aus einem alten Winzergeschlecht stammt.

Unser Wein des Monats August 2017: Galmés i Ferrer Blanc de Blanc 2015

Verkostungsnotiz:

Rebsorten: 80 % Prensal Blanc, 10 % Chardonnay, 10 % andere

Alkoholgehalt: 14 % vol.

Nase: Komplexes Aroma von frischem Obst, Zitrusfrüchten, milchigen, balsamischen Nuancen und einem Hauch von Vanille, Butter und Kräutern

Farbe: Gold mit goldenen Reflexen

Gaumen: Beginnt frisch, lang anhaltender und komplexer Nachgeschmack.

Allergenhinweis: enthält Sulfite

