Modenschau und Jubiläumsmenüs im Spoon

Am 21. März vor genau zehn Jahren eröffneten Axel Gerdes-Roeben und Wido Roessler ihr "Spoon" in Puerto Portals. Jetzt wird eine Woche lang im Lokal 53 des Nobelhafens gefeiert. Zusammen mit Managerin Heidi Lübke, die viele Gäste auch als Inhaberin der Boutique "Billy's" in Portals kennen, haben sich die Inhaber viele Geburtstags-Specials für die Gäste ausgedacht.

So gibt es noch bis zum 26. März einen Jubiläumscocktail zur Begrüßung, und zwar den fliederfarbenen "Spoon-Spritz" in den Farben des In-Lokals. Zwei spezielle Jubiläumsmenüs, in denen jeweils Kaviar und Chateaubriand im Mittelpunkt stehen, Lifemusik und eine abendliche Modenschau ab 21.30 Uhr gehören ebenfalls zum Geburtstags-Programm. Und natürlich müssen die Gäste auch nicht auf die Klassiker des Spoon verzichten: Lachstatar, Schwarzwälder Kirschtörtchen und das berühmte Wiener Schnitzel stehen natürlich auch auf der Karte.

Eine Reservierung ist unbedingt empfehlenswert, unter Telefon 971 677 255. (am)