Das essen deutsche Urlauber gerne auf Mallorca

Mallorquinische Küche? Oder lieber Schnitzel mit Pommes? Fisch? Tapas? Pizza? MM wollte wissen, was deutsche Urlauber gerne bestellen, wenn sie auf der Insel sind. MM-TV machte sich im Zentrum von Palma auf den Weg und suchte auskunftswillige Touristen. Kleines Schmankerl am Rande des Borne: Unter den Befragten ist auch Fußballtrainer Klaus Toppmöller.

Also, viel Spaß beim Video! Und damit jeder mitmachen kann, haben wir noch eine Extra-Umfrage vorbereitet (siehe unten): Kann jede/r gerne per Klick abstimmen, was auf den Tisch kommt.