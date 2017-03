Macià Batle - Blanc de Blancs und Rosado 2016 Neuabfüllung - 10 % Kennenlernrabatt

Endlich wieder da: Nach knappen Ernten füllen sich die Mallorquiner-Regale wieder mit den Weiß- und Roségewächsen des neuen Jahrgangs 2016. Zu lange warten sollte man jedoch nicht – der Blancs de Blanc 2016 und der Rosado 2016 sind nach wie vor die beliebtesten heimischen Blancos und Rosados der Insel.

Die aus natürlichem Stein erbaute Fassade des Weinguts taucht plötzlich zwischen den Weinbergen in der Region Raiguer auf, stört jedoch keineswegs das landschaftliche Gefüge und dessen Harmonie. Draußen stößt man auf die Rebstöcke, die von der Sonne verwöhnt werden; im Inneren das Glitzern der Stahltanks in einem unterirdischen Reich, in dem Träume wahr werden können. So könnte man die Geschichte jeder einzelnen Weinflasche des Weingutes Macia Batle der D.O. Binissalem zusammenfassen. Denn der Weinberg, der Stahlbottich und das Weinfass aus Eiche verkörpern das Schaffen der Batles, die sich berufen fühlen Wein zu keltern. Die Bodegas nimmt Rücksicht auf die ländliche Umgebung und deren Bauweise. Der Familie Batle ist es gelungen, die Funktionalität der Bodegas und die Ästhetik Mallorcas auf wundersame Weise zu vereinen. Außerdem hat man einen Ort geschaffen, um Gemälde bekannter Künstler auszustellen. Macia Batle legt großen Wert auf die Förderung und Verbreitung der Kultur. Dazu verfügt man nicht nur über eigene Kunstwerke, sondern auch über einen wertvollen Austellungssaal. Dort sind zeitweise von bekannten Galeristen geliehene Gemälde bedeutender Künstler Mallorcas wie Joan Miró, Miguel Barceló und Antoni Llalmes Campins zu sehen und zu bewundern.

Seit 1856 besitzen die Batles Weinberge auf Mallorca. Dennoch erfuhr Ramon Batle die Berufung zum Winzer erst nach seiner politischen Karriere: als ihm auffiel, daß bei den Familienessen alle immer nur über Wein redeten, begann er, gemeinsam mit seinen Brüdern, den alten Reben neues Leben einzuhauchen. 1996 bauten sie in Santa Maria del Cami ihre Bodega inmitten der typisch mallorquinischen Trauben Manto Negro, Callet und Prensal Blanc. Später kauften sie Weinberge hinzu und pflanzten Cabernet Sauvignon und Chardonnay. Und die Batles geben weiter Gas - die weltweite Anerkennung zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Du erhälst heute bis einschließlich 12.03.2017 bis 24.00 Uhr und nur solange der Vorrat reicht, 10 % Rabatt auf die Weine Blancs de Blanc 2016 und Rosado 2016 der Bodega Macià Batle.



Da dieses Angebot nur für unsere Kunden und Abonnenten gültig ist, bitten wir Dich beim Abschluss der Bestellung im Warenkorb in das Feld: "Gutschein hinzufügen" den Gutschein-Code: Neuabfüllung 2016 einzugeben und den daneben befindlichen Button "Hinzufügen" anzuklicken. Der 10%ige Abzug erscheint dann unter dem oben genannten Wein der Bodega Macià Batle.



Gutscheinbedingungen: Ohne Mindestbestellwert. Der Gutschein kann je Kunde einmal eingelöst werden und ist bis einschließlich 12.03.2017 gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar! Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Rabatt kann nicht mit weiteren Rabatten verrechnet werden und gilt solange der Vorrat reicht!

Weitere Infos zum Wein Macià Batle Blanco 2016 hier.

Weitere Infos zum Wein Macià Batle Rosado 2016 hier.