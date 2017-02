Sündiger Häppchenevent in Lloseta

Schon zum 13. Mal darf sich das Inselpublikum am Dienstag, 28. Februar, ab 20 Uhr auf das kulinarische Event mit dem Titel "Peccata Minuta" freuen. Die lateinische Wortkombination bedeutet nichts anderes als "kleine Sünden".

Schauplatz des Events mit bis zu 6000 Häppchenportionen ist dieses Mal das Theater von Lloseta in der Inselmitte. Am Herd stehen die Köche Santi Taura (Restaurant Santi Taura / Dins, Lloseta), Miquel Gelabert (Can March, Manacor), Marga Coll (Miceli, Selva sowie Arrels by Marga Coll, Palma), Joan Marc (Joan Marc Restaurant, Inca), Felip Llufriu (Món, Ciutadella/Menorca), Silvia Anglada und Toni Tarragó (Es Tast de na Silvia, Ciutadella/Menorca) sowie José Miguel Bonet (Es Ventall, Sant Antoni de Portmany/Ibiza). Für die Getränke zeichnet der Barman Joan Canals vom Ulisses in Ciutadella auf Menorca verantwortlich.

Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Person und beinhaltet acht Teller (jeweils einen pro Koch), einen Cocktail sowie zwei Gläser Wein. Tickets gibt es ausschließlich online im Vorverkauf unter:

www.chefsin.es