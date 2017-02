So schmeckt Karneval auf Mallorca

Nur noch wenige Tage sind es, bevor auf Mallorca der Karneval auf seinen Höhepunkt zusteuert. Süßes Inselgebäck gibt es in dieser Zeit mit einer pikanten Note. So werden die Ensaimada-Teigschnecken dann mit kandierten Früchten, Kürbiscreme und der Paprikawurst Sobrassada gebacken.

Zwar gibt es das originelle Produkt mittlerweile ganzjährig, doch im Februar ist die Nachfrage besonders groß. "Rund um den schmutzigen Donnerstag (dieses Jahr am 23. Februar) haben wir dreimal so viel Arbeit wie sonst", sagt Margalida Serra von der Bäckerei Reina Maria Cristina in Palma. Auch quadratische Schmalzteigstücke ("coca") werden bis Aschermittwoch mit Wurst verkauft. In der Fastenzeit sind die Leckereien dann tabu.

(aus MM 7/2017)