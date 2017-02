Showcooking und Dinner-Events in luftiger Höhe

Vom 2. bis zum 4. März können Passanten im Hafen von Palma eine schwindelerregende Aktion beobachten. Der "BORA Cooking Truck" macht in diesen Tagen auf seiner Europa-Tournee an der "Muelle Viejo" gegenüber der Kathedrale halt, und hievt geladene Gäste per Kran in einem Glaskasten hoch über die Bucht von Palma.

In Kooperation mit der Küchenfirma "Leicht Cocinas de Nopper" bietet der deutsche Anbieter innovativer Abzugstechniken BORA den hoffentlich schwindelfreien Gästen ein einmaliges Gourmeterlebnis. In der gläsernen Kubusküche, die mittels der Krantechnik des 40-Tonners in die Luft befördert wird, werden die Gäste kulinarisch mit Showcooking und einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt.

Der Blick über die Dächer und den Hafen der Inselhauptstadt ist dabei inklusive. Die Veranstaltung "Bora in the Air" ist den Angaben zufolge bis auf den letzten Platz ausverkauft.