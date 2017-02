Jährlich zehn Prozent mehr Arbeitstellen im Nautik-Sektor

Auch auf Mallorca finden Karnevalsumzüge statt, wobei am Wochenende Samstag und Sonntag, 25./26. Februar, die Hauptfesttage sind. In vielen Orten der Insel gibt es Umzüge, genannt "Sa Rua" und "Sa Rueta" für Kinder. Sonntag, 19. Febbrua: Marratxì: "Sa Rua". Aufstellung um 16 Uhr in Pòrtol, Start um 17 Uhr, vorbei am Sportplatz, Camí de n’Olesa zur Kirche Sant