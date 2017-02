Passagieraufkommen am Flughafen Palma steigt weiter

Das Wachstum bei den Passagierzahlen am Flughafen von Palma de Mallorca hält 2017 an. Im Januar wurden 4,7 Prozent mehr Fluggäste registriert als vor einem Jahr. Insgesamt wurden 642.356 startende und landende Passagiere gezählt (Doppelzählung), teilte die staatliche Flughafenverwaltung Aena am Montag mit.

Auf den spanischen Inlandsflügen von und nach Palma waren 396.981 Fluggäste unterwegs, plus 4,4 Prozent. Bei den Auslandsflügen wurden 245.375 Passagiere gezählt, 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auf den Flügen von und nach Deutschland waren 139.382 Menschen unterwegs, der Zuwachs betrug 1,2 Prozent. Damit kamen die Deutschen nach den Spaniern auf Platz zwei.

Palmas Airport Son Sant Joan hatte 2016 mit 26,25 Millionen startenden und landenden Passagieren (Doppelzählung) ein absolutes Rekordjahr verzeichnet. (as)