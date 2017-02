Ab 26. Juni mit Easyjet von Palma nach Bordeaux

Rotwein-Freunde aufgepasst! Wie Easyjet am Freitag mitgeteilt hat, wird die britische Billig-Airline ab dem 26. Juni Direktflüge von Palma de Mallorca nach Bordeaux anbieten. Montags, Mittwochs und Freitags geht es von Mallorca in die französische Atlantik-Metropole an der Garonne. Geflogen wird, wie immer bei Easyjet, mit Maschinen der Airbus-A320-Familie.

Drei Jets aus der Flotte wird Easyjet ab dem 23. März dauerhaft auf Mallorca stationieren. Die Fluggesellschaft richtet am Airport Son Sant Joan ihre erste Saison-Basis ein. (cze)