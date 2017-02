Mallorca-Hotel wirbt mit "unanständiger Suite"

Eine Suite mit einem geräumigen Rundbett, einer verspiegelten Zimmerdecke, einer Minibar voller Schampus und einer Turnstange direkt am Bett von der Decke bis zum Boden – perfekt für Pole-Dance in Tuchfühlung mit dem Laken. Kein Wunder, dass diese Hotelunterkunft mit dem Namen "Naughty Suite" belegt wurde, was so viel wie "Unanständigkeitssuite" bedeutet. Die Direktion des Iberostar Grand Hotel Portals Nous ist sich sicher: In dieser Unterkunft würden sich auch die Protagonisten des Erotikthrillers "50 Shades of Grey" wohlfühlen, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.

Der Hotelkonzern hält sich zugute, nicht nur die Wünsche seiner Gäste zu erfüllen, sondern auch deren Phantasien. Das Zimmer wurde dafür eigens von dem Designer Marcel Wanders kreiert, der sich bereits durch Arbeiten für Louis Vuitton, Swarovski, Mandarina Duck oder Baccarat hervorgetan hat. Die Einrichtung des Schlafgemachs vereine sinnliche Materialien wie Seide, Lack und Leder und warte auch mit dem von Wanders entworfenen Sessel "Sexy Relax" auf.

Das künftige Luxushotel an der Bucht von Portals Nous befindet sich in der Endphase des Umbaus und soll im Frühling eröffnen, hieß es weiter. Frühlingserwachen en Suite. (as)