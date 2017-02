Ryanair wehrt sich gegen "Gepäckmissbrauch"

Schlechte Nachrichten für alle, die gerne per Low-Cost-Flieger nach Mallorca unterwegs sind: Ryanair will die seit 2013 gültigen Handgepäckbestimmungen verschärfen.

Neben einem bis zu zehn Kilo schweren Koffer darf derzeit noch eine Handtasche, ein Rucksack, eine Fototasche oder Ähnliches kostenlos in die Kabine mitgenommen werden. Das werde von vielen Passagieren aber ausgenutzt, um eine Reisetasche zu transportieren, heißt es nun von Ryanair.

Falls sich das Verhalten nicht ändere, wolle man das zweite Gepäckstück wieder verbieten, sagte Marketingchef Kenny Jacobs. Er appellierte an die Kunden, die großzügige Regelung nicht weiter zu missbrauchen. Da in den Flugzeugen maximal Platz für 90 Handkoffer ist und das restliche Gepäck im Laderaum untergebracht werden muss, haben sich bei dem Billigflieger in letzter Zeit die Verspätungen gehäuft.

Erlaubt ist derzeit ein Koffer mit den Maßen 55x40x20 cm. Die Zusatztasche darf nicht größer als 35x20x20 cm sein. Außerdem darf eine maximal fünf Kilo schwere Wickeltasche mit, wenn man mit einem Baby unterwegs ist.

Größere Gepäckstücke müssen bei Ryanair generell zusätzlich gebucht werden, wobei die Preise je nach Strecke und Saison stark schwanken. Meist werden dafür auch ungerade Summen berechnet, da die Mehrwertsteuer national unterschiedlich ist. Viele Passagiere der irischen Airline sind daher nur mit Handkoffer unterwegs. Von und nach Palma de Mallorca sind zahlreiche Ryanair-Flüge im Angebot. (mic)