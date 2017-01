Erster Kongress im Palast steigt im November mit Autos

Neue Details zum künftigen Kongress- und Tagungszentrum von Palma de Mallorca: Nach der geplanten Eröffnung im April findet der erste Kongress dort mit einem deutschen Automobilunternehmen statt. Erwartet werden dazu mehr als 1000 Teilnehmer, sagte der Präsident des Hotelkonzerns Meliá, Gabriel Escarrer, auf der Reisemesse Fitur in Madrid.

Der Kongresspalast soll seine Tore bekanntlich zum 1. April öffnen. Auch das Hotel werde dann den Betrieb aufnehmen, sagte Escarrer. In der kommenden Woche werde der Architekt des Bauwerks, Patxi Mangado, gemeinsam mit den Betreibern das erste Gästezimmer im Hotel in Augenschein nehmen. Der Architekt soll dadurch auch in die kleinsten Details des Gesamtbauwerks eingebunden werden, zitierte die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Freitag Gabriel Escarrer.

Der Konzernchef räumte vor versammelter mallorquinischer Politprominenz in Madrid ein, dass der Betrieb des Kongresspalastes in diesem Jahr defizitär ausfallen werde. In den kommenden fünf Jahren erwartet der Meliá-Konzern als Betreiber des Tagungszentrums jedoch Kongresse mit jährlich 77.000 Besucher und Einnahmen von 21 Millionen Euro.

Escarrer bezeichnete den Kongresspalast "aufgrund seiner Lage als einmalig in Europa". Die Entscheidung, sich für den Betrieb des Kongresszentrums stark zu machen, sei eine sehr persönliche der Familie Escarrer gewesen, sagte der Konzernchef. Ziel sei es, den Kongresspalast unter die 50 besten weltweit zu bringen. (as)