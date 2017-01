Neues Hotel "Riu Plaza" in Madrid geplant

Der mallorquinische Hotelkonzern Riu wird das geplante Hotel im "Edificio España" in Madrid betreiben. Es ist vorgesehen, dass rund 700 Zimmer für Gäste angeboten werden.

Riu beteiligt sich an einem Joint Venture mit der Grupo Baraka, die das Gebäude von dem chinesischen Konzern Wanda für 272 Millionen Euro kauft. Die Mallorquiner halten 25 Prozent.

Das Haus soll unter der Marke "Riu Plaza" firmieren, wie Riu seine Stadthotels nennt. Es handelt sich um das erste "Riu Plaza" in Spanien. Sechs weitere Häuser der Marke gibt es schon in Panama, Guadalajara, Berlin, Miami, New York und Dublin.

Das "Edificio España" war nach seiner Fertigstellung im Jahr 1953 das höchste Gebäude Spaniens und gilt als eines der Wahrzeichen von Madrid. Früher beherbergte es ein Hotel, Wohnungen, Läden und Büros, steht aber nun schon seit Jahren leer.