Verkauf über die Grenzen der Insel

Auf einer Insel ist es nicht immer einfach erfolgreich ein Geschäft zu führen. Die Anzahl der Kunden ist begrenzt. Die Hauptsaison mit gut zahlenden Kunden ist nur in den Sommermonaten, sodass die Geschäfte in einem halben Jahr die Profite eines Jahres einnehmen müssen um gut über die Runden zu kommen. Daher haben die meisten Läden zwischen April und Oktober auch an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet um ihre Gewinne zu maximieren und die Zeit der vielen kaufkräftigen Touristen zu nutzen. Einige Geschäfte und auch Hotels schließen dann sogar über die Wintermonate da die Kunden in dieser Zeit einfach ausbleiben oder die Nachfrage zu gering ist, sodass es sich nicht lohnt zu öffnen.

Welche Möglichkeiten gibt es den Umsatz in dieser Zeit anzukurbeln?

Produkte aus Mallorca sind sehr beliebt und europaweit bekannt. Egal ob es sich um Lebensmittel wie Wein, Käse, Olivenöl usw. handelt oder um Mode, Dekoration und Kunstartikel. Viele Menschen verbinden damit ihre Erinnerungen an Urlaub, Sonne, Meer, Strand und würden diese Produkte sicher auch ganzjährig kaufen. Daher sollte man ihnen auch die Möglichkeit dazu geben, diese über einen Onlineshop zu erwerben.

Wie starte ich ein erfolgreiches Onlinegeschäft?

In erster Linie ist es wichtig, möglichst viele qualitative Besucher zu haben, aus denen dann selbstverständlich Kunden werden sollen. Neben Suchmaschinenoptimierung, Anzeigen und Socialmedia-Marketing gibt es auch einige Dinge die Sie selbst umsetzen können um Ihre Verkaufszahlen zu erhöhen und zahlungskräftige Kunden anzulocken.

Übersichtlicher Online-Shop

Ihre Webseite sollte klar strukturiert sein, damit sich Ihre Besucher einfach zu Recht finden. Eine gut sichtbare Suchfunktion Ihrer Produkte und Warenkorb sind hierbei besonders wichtig. Wichtige Informationen und Angebote sollten oben platziert sein.

Produktfotos und Videos

In Ihrem Laden kann der Kunde die Produkte anfassen, anschauen und möglicherweise auch riechen – online gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger. Eine ausführliche Produktbeschreibung ist neben realitätsnahen Produktfotos äußerst wichtig. Am besten stellt man das Produkt, seine Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten mit einem kurzen Video vor, denn das schafft noch mehr Vertrauen bei Ihren Besuchern und kann somit die Kaufentscheidung positiv beeinflussen.

Newsletter

Im Online-Shop muss es die Möglichkeit geben, dass Ihr Besucher oder Kunde sich für einen Newsletter anmelden kann. Dieser eignet sich vor allem dafür Ihren bestehenden Kundenstamm zu binden und zu weiter Einkäufen zu animieren.